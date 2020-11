Rick Dekker kruipt uit dal: "Ik moet meer opeisen en constanter worden"

Als trotse koploper bekijkt de selectie vanavond de topper in de eerste divisie tussen Almere City en Cambuur. De Graafschap staat na de 2-0 zege op Dordrecht bovenaan. "Ik zou jokken als ik dat niet leuk vind", meldde Snoei aan de Krommedijk. "Maar we weten ook dat het nog veel beter kan en moet. Aan de andere kant, we zijn lastig te verslaan."

Snoei: "Rick moet verantwoordelijkheid nemen"

Laten varen

Mogelijk boekt De Graafschap de komende weken voetballend progressie aan de hand van Rick Dekker. De middenvelder belandde na een sterke start bij zijn nieuwe club op de bank. Snoei probeert een verklaring te vinden. "Misschien heeft Rick de overgang van Zwolle naar De Graafschap iets onderschat. Hij moet het nog strakker oppakken en verantwoordelijkheid nemen. Zorgen dat hij een belangrijke jongen op het veld wordt. Want Rick kan echt goed voetballen. Alleen moet hij er nog meer voor doen en voor over hebben."

"Hij begon heel goed dit seizoen, maar heeft dat iets laten varen. En dat kan niet bij De Graafschap", zegt Snoei. "De concurrentie loert en wij willen verder."

Manier van voetballen

De 25-jarige Dekker laat weten regelmatig met zijn trainer te praten over hoe het beter kan. "We hebben discussie over hoe we mij kunnen benutten waardoor we ook het elftal beter kunnen maken. Maar inderdaad, ik heb wel eens beter gevoetbald dan de laatste weken. Dat ligt bij mij, maar het gaat ook om hoe we voetballen. Daar moeten we samen uit zien te komen en dat begint bij mezelf. Ik weet dat het erin zit en dat het weer gaat komen. Tegen Roda en Braunschweig heb ik dat ook laten zien. Alleen moet ik constanter worden."

Opbouw

De in Lekkerkerk geboren middenvelder weet wat er van hem gevraagd wordt. Hij is mede gehaald om de opbouw te verzorgen. "Daar hoort het opeisen van de bal ook bij", beaamt Dekker. "Maar je moet ook wel de bal krijgen. Het is een combinatie van. We hebben veel wedstrijden niet makkelijk geworden en dus moeten we voetballend beter worden. Daar hoort een goede opbouw van achteruit zeker bij. Tot nu komt dat er te weinig uit, maar daar willen we wel naar toe."

Tegen Dordrecht viel Dekker na rust verdienstelijk in. "Zo moet het zijn, ik was gretig en het ging goed." Snoei: "Wij zien al een tijdje dat Rick er weer aankomt."