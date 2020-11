Vakantiewoning blijkt uitvalsbasis voor cybercriminelen

Een medewerker van het park vond dat er verdachte zaken gebeurden bij het huisje en belde de politie. Agenten vonden in de woning op het vakantiepark brieven met daarop bankgegevens en een oproep om nieuwe pinpassen aan te vragen. De brieven, printers, computers en telefoons die in de vakantiewoning lagen zijn in beslag genomen.

De drie opgepakte mannen zijn 17 en 19 jaar oud en komen uit Veenendaal. Bij een doorzoeking in Veenendaal werd ook nog een vrouw van 19 opgepakt.

De politie denkt dat de groep bezig was met phishing. Daarbij wordt geprobeerd om inloggegevens van bankrekeningen te achterhalen. Daarbij worden bijvoorbeeld mails of sms-jes gestuurd. In zo'n bericht kan staan dat er iets mis is met je bankrekening en dat er een inlognaam en wachtwoord nodig is om dat te verhelpen. Als iemand in de val trapt, kan de crimineel de rekening plunderen.