Jongensdroom van weerman Jordi (27) komt vanavond uit

"Ik ben opgegroeid op de boerderij in Ruurlo en was denk ik 3 of 4 jaar toen er een groot noodweer over trok. Ik stond met mijn neus tegen het glas van het slaapkamerraam gedrukt, gefascineerd door bomen die omwaaiden en heen en weer gingen. Toen raakte ik helemaal besmet met het weervirus", vertelt Huirne.

Boerderij in Ruurlo

"Op de boerderij maak je het weer goed mee: je kan ver kijken en ziet een bui aankomen. Op zaterdagmorgen zetten mijn vader en ik de trekker stil voor het uitgebreide weerbericht van Jan Visser op Radio 10. Hij was mijn voorbeeld, net als Reinier van den Berg en Helga van Leur."

De 15-jarige Jordi ging het weer presenteren bij Radio Ideaal in Zelhem en Slingeland FM in Winterswijk en bleef dat doen tot kort geleden. Hij verruilde Ruurlo om meteorologie te studeren in Wageningen. "Maar ik ben via het weerstation in de wei nog steeds altijd op de hoogte van het weer thuis."

In de voetsporen

Huirne stelde bij Weeronline weerberichten samen voor websites en media. "In december 2018 presenteerde ik voor MeteoGroup voor het eerst weerberichten op regionale radio én televisie, onder meer bij Omroep Gelderland."

Toen kwam, december 2019, de overstap naar een landelijke omroep: Talpa. "Met weerberichten op landelijke radio, onder meer voor SkyRadio en Radio 10 en soms 538 en Veronica. Stond ik ineens in de voetsporen van mijn voorbeeld Jan Visser", aldus Huirne.

Debuterende weerman Jordi Huirne heeft veel geoefend op het aanwijzen van projecties die hij zelf in de studio niet ziet (eigen foto)

Accent afleren

Afgelopen jaar werkte hij toe naar zijn aanstaande televisiedebuut. "Ik moest mijn Achterhoekse accent natuurlijk afleren. En de studio bij Talpa is echt gigantisch. Ik moest goed oefenen met aanwijzen en het lopen door de studio."

In tegenstelling tot de geprojecteerde beelden waarin de kijker de weerman ziet, staat een weerman of -vrouw zelf in werkelijkheid in het groen. Maar ik ben geslaagd en nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Ik ben eigenlijk best wel heel zenuwachtig."

De weerberichten zijn vanavond na Hart van Nederland en Shownieuws. Dat gebeurt bij SBS6 om 22:45 en 23:35 uur.

Achterhoeker Jordi Huirne debuteert zaterdag 15 november als weerman op landelijke televisie (eigen foto)