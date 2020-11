'Dit is heel erg', clubgebouw brandt volledig af

Om 04.30 uur was hij bij de brand. "Je ziet een gebouw dat in lichterlaaie staat." De brand was ontdekt door een lid van de club, die tegenover de tennisbanen woont. De spanten van het clubhuis zijn van hout, het gebouw brandde tot de grond toe af.

"Het gebouw staat er al heel lang, er zit veel historie aan", aldus Van Riel. Ook de tennisbanen raakten beschadigd. Op de banen ligt water en roet. De tennisvereniging gaat nu in gesprek met de verzekering. "Dan moeten we echt zien hoe we dit af kunnen handelen. We waren bezig met restauratieplannen, dat kan allemaal de prullenbak in."

De kantine stond volledig in lichterlaaie (tekst gaat door onder video):

"Dan kunnen de nieuwbouwplannen weer uit de kast", verzucht een lid zondagmiddag. Af en toe komt er iemand kijken, zoals Sonja. Zij plande de bardiensten voor de club. "Nu heb ik niks meer te doen."

Banen ook verzekerd?

Eigenlijk had ze zondagmorgen een balletje willen slaan, maar de gereserveerde baan is door de schade onbruikbaar. Het is nog maar de vraag of die banen óók verzekerd zijn, maar clubleden denken dat ze die nog wel kunnen redden. "Als het even een paar dagen droog blijft, kunnen we misschien tennisbanen schoonspuiten", zegt één van hen.

Het verliezen van de clubhistorie, oude foto's, bekers, doet pijn bij de leden.

Ook de velden raakten beschadigd: