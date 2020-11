Vuurwerk kopen net over de grens: 'Het is afwachten of mensen het durven'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van den Hul is niet blij met het vuurwerkverbod. Zo vreest hij dat er meer illegaal vuurwerk in omloop komt. “Ik houd mijn hart vast en ik ben bang dat de zorg hier niet mee geholpen is”, zegt hij.

Daar komt bij dat hij al voor zo'n 100.000 euro aan vuurwerk heeft ingekocht. Dat geld heeft hij al betaald. “En nu? Ik mag het hier niet verkopen. Einde oefening.”

Het is afwachten of mensen het durven Henk van den Hul (vuurwerkhandelaar)

Een deel van het vuurwerk kan hij nog wel slijten in zijn verkooppunt in Wyler, een dorpje net over de grens bij Nijmegen. Daarbij gaat het volgens hem op Europees goedgekeurd materiaal, met zogenoemde CE-markering.

Het is de vraag of er dit jaar nog sprake is van vuurwerktoerisme in Wyler, wat normaal voor lange files zorgt. “We zien wel wie onze klanten worden”, zegt hij. “Eerlijk is eerlijk, daar komen veel Nederlandse klanten.”

100 euro boete

Wie toch nog vuurwerk inslaat in Duitsland loopt risico: op het afsteken staat straks een boete van 100 euro en een aantekening op het strafblad. “Het is afwachten of mensen het durven”, aldus de handelaar.

