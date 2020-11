9-jarig zangtalent Maas is de afsluiter van een bijzonder carnavalsfeest

Een pronkzitting is in carnavalsgebieden een bekende term. Het is een theateravond met zang en dans en humoristische bijdragen. Maas wilde heel graag zingen tijdens de zitting, omdat hij daar heel erg van houdt. "Van Suzan & Freek het liedje Als het avond is. Daar heb ik een nieuwe tekst op gezet. Die hebben mijn ouders geschreven. Ik houd ook gewoon heel erg van zingen."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Sander Wevers is ongelooflijk trots op zijn zoon. "Zingen is echt zijn ding, dus hij wilde dit heel graag. Dat kan ik natuurlijk alleen maar steunen, dus we hebben het lied geschreven en dat heeft ie gezongen."

Wevers is ook betrokken bij de organisatie van de carnavalsvereniging. "Normaal houden we de pronkzitting altijd in de sporthal. Dan zitten er honderden ouders, opa's en oma's te kijken. Het is echt altijd een heel leuk evenement. Dit jaar doen we het zo."

Prins carnaval?

Mogelijk kunnen we in de toekomst meer van Maas verwachten. "Ja, ik denk het wel hoor", zegt hij vol overtuiging. Of Maas straks de nieuwe prins carnaval is? "Dat weet ik niet. Maar ik ga het wel proberen!"

De Jeug Thuuszitting 2020, zoals de verenging het noemt, is hieronder terug te zien.

’s-Heerenberg is niet de enige plek waar digitale pronkzittingen worden gehouden. Eerder was het al in Zeddam en Beek. In januari volgt onder andere Loil nog.

Zie ook: