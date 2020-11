Staatssecretaris Blokhuis belooft oplossing voor legale drug 'Poes'

De drug is volgens de politie populair in de Achterhoek en op de Veluwe. Op dit moment worden drugs afzonderlijk van elkaar op de Opiumlijst geplaatst. "Dat betekent dat wij steeds achter de drugsproducenten aan lopen", geeft Blokhuis toe. "Want als wij een bepaalde drug op die lijst plaatsen, verzinnen zij een nieuwe stof om er aan toe te voegen, geven ze de nieuwe drug een mooie naam, en is het plotseling legaal."

3MMC is troep

Dat wil Blokhuis aan gaan passen. "Zo'n designerdrug levert twee grote problemen op: de politie kan ten eerste niet handhaven, want wat legaal is, dat mag. Ten tweede denken gebruikers vaak dat het niet zo schadelijk is: het is immers legaal. Maar alle experts zeggen mij dat dit troep is."

En dus werkt hij met minister Grapperhaus van Justitie aan een nieuwe wet. "Daarmee willen we complete groepen van bepaalde stofsoorten verbieden. Dat zijn de hoofdbestanddelen van veelgebruikte drugs, en zodra zo'n stof ergens in verwerkt is, is die drug ook illegaal."

Dat zal als muziek in de oren klinken voor Tanja Haseloop, burgemeester van Oldebroek. Zij pleitte al eerder voor zo'n verbod op designerdrugs. "We kunnen er nu gewoon te weinig tegen doen. Dus dat het ministerie hier binnenkort een oplossing voor biedt, is wat ons betreft hard nodig."

Voorstel ligt er al langer

Het idee voor het wetsvoorstel is niet nieuw: al een jaar geleden kondigde de staatssecretaris deze wet aan. "Maar de wet moet wel goed zijn, dus we hebben allerlei mensen laten reageren op het eerste concept, en die reacties moesten we verwerken in ons voorstel." Nu komt het moment dus dichtbij dat de wet daadwerkelijk besproken wordt in de Tweede Kamer. "Begin volgend jaar hoop ik dat beide Kamers dit behandelen, zodat we zo snel mogelijk kunnen doorpakken."