'Bij meer dan drie dode watervogels gaan alle alarmbellen rinkelen'

"We kijken naar de vogeltrek en geven de vogels ringen, daarnaast nemen we monsters van de vogels en die worden onderzocht op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We willen weten welke vogelsoorten dragers en verspreiders zijn en welke er dood aan gaan", vertelt Frank Majoor, vogelonderzoeker bij Sovon.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor pluimveebedrijven is de vogelgriep heel schadelijk. "Die vogels hebben nog nooit griep gehad en zitten dicht op elkaar, waardoor het zich snel verspreidt."

Hetzelfde geldt voor de verspreiding onder wilde vogels. "Watervogels leven in grote groepen met elkaar, ze slapen met duizenden bij elkaar op het water en in dat water doen ze van alles waardoor die griepvirussen zich makkelijk kunnen verspreiden", aldus de vogelonderzoeker.

Voor veel vogelsoorten is het een schadelijk virus. "We zien nu dat veel ganzen er ook dood aan gaan", vertelt Majoor.

Kleine kans op besmetting

De kans dat je het als mens krijgt acht de onderzoeker erg klein. "In de buitenlucht zou je in dat geval de uitwerpselen van een vogel met griepvirussen binnen moeten krijgen, dus normaal gesproken is dat geen enkel gevaar. Je spelende kind moet het niet oppakken, dat lijkt me niet verstandig."

Wie dode vogels vindt, kan dat het beste melden op de website van Sovon. "Bij meer dan drie dode watervogels bij elkaar gaan alle alarmbellen rinkelen", aldus Majoor.