'Dit komt binnen', harde klap na ontdekking vogelgriep

"Je probeert aan alles te denken om het te voorkomen. Maar als je dan de boodschap definitief hoort, dan komt het hard binnen", zegt het bedrijf tegen Omroep Gelderland.

Bij het bedrijf met zo'n 20.000 eenden werd vrijdag vogelgriep ontdekt. De dieren worden geruimd. Zes bedrijven in de directe omgeving worden onderzocht op aanwezigheid van het virus.

Zware dagen

Het zijn zware dagen voor het gezin. "Als het bij een ander is, schrik je heel erg, maar als het jezelf overkomt, dan pas weet je hoeveel impact het heeft." Pluimveehouders zitten tussen hoop en vrees vanwege het virus. Volgens de vakbond is de hoeveelheid besmette dieren in het wild uitzonderlijk.

Een week nadat de dieren naar binnen werden gehaald - de ophokplicht - was het alsnog raak. "Een week later was er weer een. En nu zijn er alweer vier in de afgelopen twee weken." Aan een vaccin wordt volgens haar al jaren gewerkt. "Dat zou ideaal zijn, maar zover zijn we nog niet."

Pluimveehouder Dick Beekman leeft mee met zijn collega:

