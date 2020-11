Keeperstrainer Lambert Jager gaat 'met de handschoenen aan het graf in'

"Ja, 25 jaar, de tijd is voorbij gevlogen", zo kijkt Jager terug. "Het blijkt dat wij de eerste waren destijds. Ik vond dat er behoefte aan was. Want keepers hadden al geluk als er bij een grote club een keeperstrainer was, maar verder was er niks."

Ballen tegenhouden

Keepers zijn vaak de kop-van-jut. "Ergens wel terecht, maar ik vind wel dat de kritiek niet alleen geldt voor de keepers. Het gaat ook om de achterliggende gedachte. Daarom vind ik het zo belangrijk om aan het werk te gaan met jonge keepers, om ze het maximale uit zichzelf te laten halen. Tegenwoordig moeten keepers kunnen meevoetballen, maar het gaat toch om het ballen tegenhouden. De titel van mijn boek was ook Die bal mag er niet in. Dat is het keepersvak, of je dat nou ouderwets vindt of niet."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Zestig keepers melden zich iedere zondag op Papendal, zoals Guido Takken, die uitlegt waarom hij zo graag onder de lat staat. "Als je een mooie bal pakt, komt iedereen op je af en is blij voor je. Je leert hier je uitgangshouding, hoe je moet staan bij een redding. En hoe je makkelijker bij de hoeken kunt komen. Lambert loopt rond en geeft goede tips en zegt ook wat er fout is."



Keeperstalent Guido. Foto: Omroep Gelderland

Ella Kers geniet op de keepersschool. "Je kunt de spits het moeilijk maken om te scoren. Je leert hier ook hoe te handelen met terugspeelballen en dat je naar voren moet duiken. En hoe je de bal beter klem moet pakken. Ik wil graag profkeeper worden. Mijn voorbeeld is Marc-André Ter Stegen van Barcelona. Het is mijn droom om voor die club te spelen en in Nederland voor Ajax.

Zoon Rob Jager is ook al heel lang betrokken bij de keepersschool. "Ik was dertien toen het begon en ik was eerst keeper, maar door heel veel blessures ben ik al op zestienjarige leeftijd ingestroomd als trainer. Het enthousiasme is geweldig. Het zijn allemaal liefhebbers en met dat plezier proberen we ze naar een hoger niveau te tillen. Het keepen zit wel in het bloed bij ons in de familie, want mijn zoon Milan traint hier ook al."

Milan Jager. Foto: Omroep Gelderland

Opa Lambert vindt dat schitterend. "Ja, ik ben apetrots om mijn kleinzoon hier te zien. Voorlopig ga ik hiermee door, zolang ik kan. Ik zal wel met de handschoenen aan het graf in gaan. Het geeft zoveel voldoening en het houdt je jong."