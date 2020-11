Boek over 'spijkerharde' NEC-cultheld Frans Paymans: 'Zo'n speler missen we nu'

In zijn biografie Het is een wedstrijd staat het voetbal ook zeker niet centraal. Het boek gaat vooral over de strijd die hij voerde tegen kanker en de zware periodes in zijn leven. Maar nu geniet de stoere voorstopper van weleer weer volop. "Ik kijk er nu op terug als een hele mooie tijd. Maar ik heb er wel heel lang over gedaan om het weer te kunnen waarderen."

Veel oude bekenden

Zaterdag signeerde Paymans zijn boek in Nijmegen en dat trok flink wat belangstelling. "Super, zo'n toeloop had ik niet echt verwacht. Veel oude bekenden, allemaal echte NEC'ers. En ook mensen die ik ken vanuit de politiek, toen ik bij Nijmegen Nu zat. Maar dat mag nu niet meer, want ik woon tegenwoordig in Wijchen."

Spijkerhard

Ger Leenders, een ervaren NEC-supporter, zou een type Paymans nu nog graag bij NEC zien. "Ja, zo'n speler missen we nu eigenlijk wel. Frans ken ik vanaf het eerste uur dat ik bij NEC kwam. Een spijkerharde verdediger. Op mijn vijftigste verjaardag was het NAC-NEC, toen heb ik op het veld een foto mogen maken met hem. Fijn en mooi dat hij dit doet en dat het goed met hem gaat."

Frans Paymans met Frans Janssen. Foto: Omroep Gelderland

Frans Janssen, de clubtopscorer aller tijden van NEC, meldde zich ook bij de signeersessie. "Een voorbeeld voor anderen qua inzet, dat sprak iedereen ontzettend aan. Altijd vechten en nooit opgeven. Nu met die jonge jongens van NEC zou Frans er goed bij passen als routinier. Heel mooi dat hij zijn eigen verhaal nu heeft opgeschreven, want hij heeft wel het een en ander meegemaakt."