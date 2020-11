Zwalk en Dieuwertje Blokkade: Elburg toneel Sint-intocht

Een blokkade leek de stoomboot van Sinterklaas te verhinderen, maar het bleek de Dieuwertje Blokkade te zijn. Het straatnaambordje van die kade stond in Elburg. Het stadje was het toneel van de landelijke Sinterklaas-intocht.

Vanwege de coronacrisis was de intocht in het fictieve Zwalk. De afgelopen week was in het Sinterklaasjournaal onduidelijk waar dat lag. Ook de kijkers werden in onwetendheid gehouden. Vandaag werd in de uitzending van de landelijke intocht duidelijk dat het historische stadje Elburg het decor was van Zwalk.

In de uitzending meerde de stoomboot aan bij een lege kade, met slechts hier en daar wat publiek dat bij toeval bij de opnames was. Half oktober waren namelijk al beelden opgedoken van de Pakjesboot in Elburg.

Vanwege corona is er dit jaar geen grootse intocht met publiek. Daarom is er gekozen voor een eerder opgenomen intocht, om zo een mensenmassa te voorkomen.

De plek waar Sinterklaas met zijn pieten resideert is ook koninklijker dan in eerdere jaren, namelijk paleis Soestdijk.