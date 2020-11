Verlaten Achterhoekse spoorbaan in trek bij vlinders en hagedissen

Het is al meer dan 40 jaar geleden dat de laatste trein tussen Winterswijk en het Duitse Borken reed. De treinen mogen dan zijn verdwenen, delen van het spoor zelf liggen er nog altijd. De spoorlijn is veranderd in een natuurgebied waar vlinders, orchideeën en hagedissen zich thuis voelen.

Het voelt nog altijd alsof er vanuit de verte ieder moment een oude stoomtrein op kan doemen. Het spoor is aangelegd op een verhoging. De grond daarvoor werd eind negentiende eeuw afgegraven langs de randen van het spoor. Hier staan in juni de orchideeën in bloei, vertelt John ter Horst van Geldersch Landschap en Kasteelen op de radio. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is met hem op pad.

Luister naar de reportage (1-3)



Stokoude grove den

Op de grens met Duitsland staat een stokoude, imposante grove den. Het is zo ongeveer de enige boom zo kort langs de Borkense spoorbaan die zo oud is. Ter Horst legt uit waarom de meeste bomen dichtbij het spoor het niet hebben gered.

Luister naar de reportage (2-3)



De Borkense baan maakt deel uit van het Nationaal Landschap Winterswijk. Zandhagedissen en vlinders profiteren er van het snel opwarmende talud dat bestaat uit zand en grind. Sinds kort is de hele spoorbaan in het bezit van Geldersch Landschap en Kasteelen.

Het nonnenvennetje ligt aan de voet van de Borkense Baan. Foto: Laurens Tijink

Eerder was de helft van de oude spoorlijn eigendom van Natuurmonumenten. Daar zijn de rails en de spoorbielzen in het verleden wel verwijderd. Hierdoor leven op dit deel van het spoor andere planten en dieren.

Luister naar de reportage (3-3)



Honden aan de lijn

Natuurgebied De Borkense Baan is toegankelijk voor wandelaars. Ook honden zijn er, mits aangelijnd, welkom. Veel baasjes laten hun hond zwemmen in het nonnenvennetje, dat ontstond door de afgraving van grond om de verhoogde spoorlijn mee aan te leggen. Dat is niet de bedoeling, vertelt oud-boswachter Ter Horst. "In het ven leven zeldzame amfibieën en dat willen we graag zo houden."

