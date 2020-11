Hert doodgeschoten na ontsnapping in park Sonsbeek

Een openstaand hek was zaterdagochtend voor zeker twee damherten in het Arnhemse park Sonsbeek aanleiding om de benen te nemen. Bij de ontsnapping raakte een van beide dieren gewond. Het hert is daarom afgeschoten. Het Sonsbeekpark is ontruimd en afgesloten.

In ieder geval twee herten zagen hun kans schoon en gingen ervandoor. Een van de twee dieren werd zelfs gezien op de Kluizeweg, hemelsbreed een paar honderd meter van het hertenkamp in Sonsbeek. "Maar die werd daar achterna gezeten door een hond en kwam weer terug", zegt parkwachter Jeroen Glissenaar.

Beheerders van het park probeerden het damhert samen met de politie terug in het kamp te krijgen, maar daarbij liep het dier zich vast in een hek naast het kamp. Het dier raakte daardoor gewond en in paniek en is vervolgens doodgeschoten. Verdoven was volgens de beheerders geen optie.

Blijf uit de buurt met honden

Het andere hert is vermoedelijk ook nog in de buurt. Glissenaar vermoedt dat het dier ergens in het bos staat uit te hijgen en roept mensen met honden op de omgeving te mijden. Park Sonsbeek is ontruimd en afgesloten.

Vandalisme of menselijke fout

"We weten niet waarom dat hek open stond", zegt Glissenaar. "Misschien was het vandalisme of een menselijke fout, we weten het nu nog niet."