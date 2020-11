Pluimveehouders tussen hoop en vrees: 'Dreiging is super zorgwekkend'

De huidige dreiging rondom de vogelgriep is 'super zorgwekkend', stelt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Volgens haar is de hoeveelheid besmette dieren in het wild uitzonderlijk. "Het is leven tussen hoop en vrees. We houden ons hart vast."

Extra maatregelen zijn al bijna niet meer mogelijk, legt De Haan uit. "De kippen zitten al binnen en er worden strenge hygiënemaatregelen genomen: uitkleden bij binnenkomst, douchen en daarna de kleren weer in de was."

Er zijn zelfs pluimveehouders die met windbreekgaas 'een soort mondkapje' voor hun stallen plaatsen. Ook de bestrijding van plaagdieren is belangrijk, benoemt De Haan. "Een muis die door de vogelpoep heeft gelopen, kan het aan zijn pootjes mee naar binnen nemen."

Maar de maatregelen lijken het virus niet buiten te houden, zag De Haan. Een week nadat de dieren naar binnen werden gehaald was het alsnog raak. "Een week later was er weer een. En nu zijn er alweer vier in de afgelopen twee weken." Aan een vaccin wordt volgens haar al jaren gewerkt. "Dat zou ideaal zijn, maar zover zijn we nog niet."

'Kan binnen dag foute boel zijn'

Dik Verbeek heeft een bedrijf met 36.000 legkippen in Vaassen. Dat ligt op minder dan 3 kilometer van het eendenbedrijf in Terwolde waar vrijdag vogelgriep is geconstateerd. Hij voelt zich machteloos. "Het is schrikken. Vandaag zijn mijn kippen gecontroleerd en gezond bevonden. Maar binnen één dag kan het al foute boel zijn. Het is dus spannend om morgen de stal binnen te lopen, dan is er weer een controle. Dat kan zo nog een paar weken duren. De vogelgriep is normaal rond december en januari. Nu is het vroeg in het jaar."

Zie ook: Vogelgriep op eendenbedrijf in Terwolde, 20.000 dieren worden geruimd

De griep is overgekomen uit Rusland en Kazachstan, legt De Haan uit. "Daar werd het virus in de zomermaanden waargenomen. Dat gebeurt daar normaal gesproken ook niet rond die tijd. En die dieren komen dan hierheen. Wij zijn een soort Benidorm voor vogels als daar de winter invalt." En dat betekent volgens De Haan dan ook dat we nog maar aan het begin zitten van de uitbraak. "Eind maart vertrekken ze weer. Dan zitten we hier een stuk veiliger."

'Vrezen het ergste'

En dus is het niet zozeer de vraag of er nieuwe uitbraken komen, maar wanneer, sombert De Haan. "We hopen het beste, maar vrezen voor het ergste." Dit virus is volgens haar bovendien een zeer besmettelijke variant. "Je hebt nog geen milligram nodig voor een besmetting. En we zien dat het heel makkelijk vanuit de natuur de stallen binnenkomt." Waterrijke gebieden zouden het meest kwetsbaar zijn, vanwege besmette watervogels. Maar we hebben nogal wat water in Nederland, constateert De Haan.

Pluimveehouder Dick Beekman in Beemte-Broekland heeft geluk bij een ongeluk. Zijn bedrijf ligt volgens hem op 3 kilometer afstand van die van zijn getroffen collega in Terwolde. Maar waar normaal de stallen van Beekman vol staan met slachtkuikens is dat nu niet het geval. De stallen zijn leeg. Puur toeval, vertelt hij. Toch komt het nieuws als een schok. "Je hoopt dat het uit de buurt blijft."

Zie ook: