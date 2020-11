Er ligt pepernotenkaas in de winkel: 'Vooral vrouwen vinden het lekker'

Babs de Bijl kijkt met trots haar zaak in. Daar liggen twee grote zwarte kazen op de toonbank. Niet zomaar kaas, maar pepernotenkaas. Een combinatie die je niet direct succesvol acht, toch vliegt het over de toonbank.

De kazen wegen elf kilo per stuk. In twee dagen verkocht Babs al een behoorlijke hoeveelheid. Kaas drie wordt vrijdagmiddag aangesneden. "Ik wilde iets bijzonders doen in deze donkere dagen. Iets waar mensen over praten. Deze combinatie is zo bijzonder."

"Als je een hap neemt, proef je de kruiden die ook in pepernoten zitten. Het doet een beetje denken aan van die nagelkaas."

Is het ook lekker?

Maar is het ook lekker? "Vooral mannen zeggen: oeh, hij is best heftig. Na de tweede keer proeven vinden ze hem wel lekker. Vrouwen zijn gelijk best wel enthousiast", vertelt Babs.

Haar winkel is een van de van eersten waar de pepernotenkaas te koop is.

Luister naar een gesprek met Babs de Bijl.