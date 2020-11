Vuurwerkbranche ziet knallend oud en nieuw in rook opgaan

Het compensatiebedrag dekt volgens Teunissen de kosten niet. Hij stelt dat de branche normaliter 70 miljoen euro omzet per jaar maakt, wat in rook opgaat. Daarnaast moet er nu onder meer langdurige opslag voor de overtollige voorraden worden geregeld. "We worden geconfronteerd met allerlei andere kosten dan normaal", aldus de woordvoerder.

Burgemeester Hubert Bruls en Marcel Teunissen van de branchevereniging reageren op het vuurwerkverbod. Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Er heerst daarnaast een dubbel gevoel bij de vuurwerkprofessionals over het tijdstip van het besluit. "We vonden en vinden het moment van de beslissing erg vroeg", aldus Teunissen. "De minister en onze premier zeggen: we kunnen maar twee a drie weken vooruitkijken en nu kijken ze zeven weken vooruit. Maar duidelijkheid is ook prima."

Een groot voorstander van het besluit is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Volgens hem heeft een landelijk verbod tevens een groot voordeel. Het verschil tussen een rotje en siervuurwerk is volgens hem in de avond lastig te onderscheiden. Door alles in de ban te doen, maakt het het werk voor handhavers een stuk duidelijker.

Marcel Teunissen was te gast bij De Week van Gelderland. Bekijk hieronder het gesprek.

Teunissen wijt veel problemen rondom oud en nieuw niet aan het consumentenvuurwerk, maar aan het illegale vuurwerk dat wordt afgestoken. "Schade, echt letsel en overlast moet je in die hoek zoeken." Dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken is voor Bruls geen argument om anders naar het gehele verbod te kijken. "Dat is van alle tijden."

