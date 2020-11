Directeur Vitesse: 'Extra zuur dat we geen supporters kunnen ontvangen'

"Wij mogen als bestuur met z'n vieren de wedstrijden bekijken. Vier van ons en vier van de tegenstander. Maar daar is natuurlijk geen bal aan. Al gaan we de laatste tijd wel blij naar huis, omdat we vaak winnen", vertelt Van Wijk vrijdag in De Week van Gelderland.

De coronacrisis hakt er hard in bij de Arnhemse club. "Het is niet makkelijk, maar daar hebben alle voetbalclubs mee te maken. Wij missen dit seizoen zo'n 4 tot 7 miljoen euro aan omzet. We hebben al in maart een flink aantal impopulaire maatregelen moeten nemen. De directie en de spelers hebben salaris ingeleverd en er zijn bijvoorbeeld vacatures niet ingevuld."

Publiek weer terug

Hoewel er nu nog geen supporters aanwezig zijn, werd vrijdag wel bekend dat het kabinet de KNVB toestemming heeft gegeven om in januari weer te testen met publiek toelaten bij voetbalwedstrijden. Uiteraard op 1,5 meter en binnen de coronamaatregelen.

"Het zou mooi zijn als er bewijs uit naar voren komt, dat de kans op besmetting in de buitenlucht miniem is." De resultaten zullen gedeeld worden met andere branches in de evenementensector.

Bekijk het gesprek met de directeur van Vitesse bij 'De Week van Gelderland'.