Mike Snoei overweegt spelers rust te geven tegen FC Dordrecht

Tussen de topwedstrijden van de maand november in, zit zaterdag ook een op voorhand eenvoudiger duel. De Graafschap treft dan in Zuid-Holland hekkensluiter FC Dordrecht. Trainer Mike Snoei zinspeelt met de gedachte één of twee spelers rust te geven.

Na de verdiende zege op NAC van woensdag is er De Graafschap alles aan gelegen de stijgende lijn door te trekken aan de Krommedijk in Dordrecht. Het is een wedstrijd waarin De Graafschap het bijna niet goed kan doen, want winnen bij de club die helemaal onderaan staat is normaal. Vorig seizoen hadden de Superboeren het echter lastig en werd slechts met 2-1 gewonnen.

IJzers in het vuur

Mogelijk ontbreekt Daryl van Mieghem. De Amsterdammer staat op het punt vader te worden. "Het is dichtbij en dus spannend. Dat zou dus roet in het eten kunnen gooien voor morgen, maar er zijn uiteraard belangrijkere dingen dan voetbal. We zullen het zien. Als Daryl niet start, hebben we nog voldoende ijzers in het vuur." Behalve Van Mieghem wordt ook Ted van de Pavert binnenkort weer vader, maar volgens Snoei duurt dat waarschijnlijk nog iets langer. Daryl van Mieghem. Foto: Omroep Gelderland.

Behalve Danny Verbeek zijn er geen blessures bij De Graafschap. "Danny gaat goed en sluit ook snel weer aan", heeft Snoei de afgelopen dagen gezien. Omdat donderdag concurrent SC Cambuur op bezoek komt in Doetinchem, overweeg de trainer uit Didam één of twee spelers rust te gunnen. "Rouleren is nu wel even een serieuze optie, maar tegelijkertijd willen we ook vasthouden aan de lijn NAC."

'Ander sfeertje'

"Toine van Huizen bijvoorbeeld heeft veel gespeeld de laatste tijd, maar ik moet zeggen vandaag stond hij er toch ook weer fris op. We willen zo sterk mogelijk aan de aftrap staan in Dordrecht. Ze hebben daar de trainer eruit gegooid, dus dan zie je vaak wel nieuw elan en een ander sfeertje ontstaan in een groep. We moeten er niet te licht over denken."

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Heertum (Van Huizen), Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Konings (Van Mieghem), Seuntjens en Hamdaoui