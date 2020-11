Radboud Universiteit is niet meer katholiek: 'God trekt nooit ergens stekker uit, nu wel'

De Nederlandse Bisschoppenconferentie besloot vorige maand al dat de universiteit zich niet meer katholiek mag noemen. Volgens de bisschoppen was de link naar het katholicisme niet duidelijk genoeg meer. Daarom hebben ze besloten het predicaat katholiek niet langer te verlenen aan de Stichting Katholieke Universiteit (SKU).

Niet katholiek genoeg? Afgewezen

Jammer, vindt Han van Krieken dat. De rector magnificus van de universiteit had het graag anders gezien. "We zijn lang in gesprek geweest met de bisschoppen, maar we zijn er niet uitgekomen en dat is jammer." Het bestuur van de stichting had al langer problemen met de manier van werken van de bisschoppen legt, Van Krieken uit.

Sollicitanten kwamen vaak niet door de selectie van de bisschoppen heen, waardoor ze niet aangenomen konden worden. De potentiële bestuursleden werden afgewezen, omdat ze onvoldoende katholiek waren omdat ze of niet in de kerk waren getrouwd of geen gedoopte kinderen hebben. De SKU sleepte de Bisschoppenconferentie voor de rechter, waarmee voor de bisschoppen het vertrouwen weg was en ze het predicaat katholiek introkken.

God trekt de stekker er niet uit

De pastoor van de Studentenkerk, Jos Geelen, vind het intrekken enorm zonde. "Als kerk zijnde is dit heel treurig. De kerk gaat altijd met mensen in gesprek en naar de mensen toe. Want zo is God. God zal nooit ergens de stekker eruit trekken en nu gebeurt dat dus wel."

Volgens Geelen is het predicaat juist een meerwaarde. "Sowieso dat je gelinkt bent aan het instituut religie. Maar je wordt hier ook uitgedaagd om de achter de mens en het gevoel achter de wetenschap te komen. Dat is de meerwaarde van religie en wetenschap."

Of het logo van de universiteit moet worden veranderd is ook nog niet duidelijk. Daarin staat nu een kruis en de woorden In Dei Nomine Feliciter (in Gods naam gelukkig). De Katholieke Universiteit Nijmegen is opgericht in 1923, dus bijna 100 jaar geleden.

