Drukte op de Posbank, dit weekend extra maatregelen

De Posbank zal op zaterdag en zondag alleen nog via de Schietbergseweg in Rheden of de Beekhuizenseweg/Bovenallee in Velp in te rijden zijn. Uitrijden kan alleen via de Diepesteeg/Parkweg in De Steeg. Het uitkijkpunt wordt afgezet en is voorlopig verboden terrein.

Tekstkarren en verkeersregelaars

Afgelopen weekend was het te druk, zagen gemeente, politie en Natuurmonumenten. Er werd onvoldoende afstand gehouden en groepen waren te groot. Er zal nu strenger worden gehandhaafd en sneller boetes worden uitgedeeld. Tekstkarren en verkeersregelaars moeten het verkeer in goede banen leiden.

Voor fietsers en wandelaars gelden geen aanvullende maatregelen.

Burgemeester Carol van Eert van Rheden: "Ik begrijp dat mensen willen genieten van de natuur, zeker in deze tijd met alle beperkende maatregelen. Daarom willen we het gebied ook niet afsluiten. Maar zoek de drukte niet op en verspreid je in het gebied. Dat kan echt!"

