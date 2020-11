Apeldoornse kerstengelen melden zich massaal aan

Een lief kaartje, zelf gebakken koekjes of een klein presentje. Deelnemers geven op verschillende manieren vier weken lang een beetje aandacht aan de mensen die het in deze tijd wel kunnen gebruiken. Dat mag anoniem.

Vorig jaar koppelde de organisatie nog 120 deelnemers, dit jaar zijn er veel meer Apeldoorners die een lichtpuntje willen zijn. Vier keer zullen ze in de weken voor de kerst aandacht geven aan een persoon of gezin. Iedereen kan daar iemand voor aanmelden. Een eenzame buurman of buurvrouw of bijvoorbeeld een gezin dat een zwaar jaar achter de rug heeft.

"Zo meldde een oma haar 29-jarige alleenstaande kleinzoon aan. Behalve zijn oma en Playstation heeft hij niets", aldus Mariska Bleyenbergh, coördinator van het project. "We merken dat mensen graag willen geven of naar elkaar willen om willen zien, maar niet weten hoe, de persoon niet kunnen vinden." Present ontvangt de aanmeldingen van beiden kanten en kan zo een match maken, mensen voor vier weken aan elkaar koppelen.

Stichting Present slaat een brug tussen de mensen die iets te bieden hebben naar de mensen die daarmee geholpen worden. Deze mensen hebben geen eigen netwerk of financiën. Groepen vrijwilligers helpen (eenmalig) deze mensen in hun eigen woonplaats zodat ze net de hulp ontvangen om weer verder te kunnen. In een dag verlichten wat al maanden donker is. Een lichtpuntje zijn!

Bij Present ontvangen ze dankbare reacties. Mensen die verrast zijn, mensen die blij zijn dat er nog Apeldoorners zijn die iets goeds doen en naar een ander omkijken. In sommige gevallen is de extra aandacht niet alleen in de periode voor de kerst. Sommigen zien nog steeds naar elkaar om, die hebben nog contact met iemand waarvoor hij of zij vorig jaar kerstengel was.

Op 3 december geeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn de aftrap voor het project. Elke week gaat er een wethouder met een kerstengel mee.

Present Bronckhorst heeft ook een kerstengelenproject en in Wageningen is een soortgelijk project onder de naam Thanks & Giving away. Aanmelden voor het kerstengelenproject is mogelijk t/m 15 november. Dat kan door te reageren onder het bericht over de kerstengelen op de site van Gelderland helpt.

Afbeelding: Present Apeldoorn

Het kerstengelenproject van Present is zondagavond te zien in een speciale uitzending van Gelderland helpt. Deze aflevering staat in het teken van verbinding en aandacht voor elkaar. Een thema wat in deze corona-tijden meer leeft dan ooit. Verschillende initiatieven zorgen ervoor dat mensen naar elkaar blijven omkijken, contact blijven houden. Zoals het Monument van Verbinding in Beuningen of het biertje met de dominee in Aalten. Presentatrice Sonja Booms neemt u mee langs deze hartverwarmende projecten.





