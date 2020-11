Arnhemse 'daklozen-oma' maakt zich zorgen: sinds corona minder nachtopvang

Ze wordt de daklozenmoeder van Arnhem genoemd. Al 35 jaar ontfermt Tonnie van den Herik zich over de circa driehonderd dak- en thuislozen van Arnhem. "Inmiddels ben ik de daklozen-oma", vertelt Tonnie lachend.

Ze is 75 jaar, weegt nog maar 42 kilo en loopt met een rollator. Toch blijft ze positief en gaat ze door het vuur voor de daklozen. Ze is in Arnhem al vaak verhuisd met haar opvang. Sinds september zit ze gevestigd in de Beekstraat. De opvang heet 'Gaan met die banaan', het levensmotto van Tonnie. "Het is mijn levenswerk."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ervaringsdeskundige

Zelf is Tonnie ook dakloos geweest. Ze heeft, op zijn zacht gezegd, niet een bepaald rooskleurig leven gehad. "Het woord vondeling wil ik niet eens noemen, maar vanaf dat ik drie maanden oud was heb ik in weeshuizen gezeten. Prostitutie, misbruik, drugs", Tonnie noemt het in één adem. Het had een grote invloed op haar leven. Het leven van een dakloze is grillig en onvoorspelbaar. "Vandaag gaat het goed, vandaag ben ik hier en heb ik het warm,'' vertelt één van de aanwezige daklozen. "Iets kleins kan al zoveel verschil maken, een glimlach van een voorbijganger bijvoorbeeld."

In I love de Achterhoek brengen Frans Miggelbrink en Willem te Molder een bezoek aan de daklozenopvang van Tonnie. "Dat is de andere kant van de stad, heftig hoor", aldus Willem.

