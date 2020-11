Gratis stamppot voor inwoners van Loil

“We hebben de plannen voor de coronaproof-stamppot al regelmatig bijgesteld”, aldus Frank Gies, één van de initiatiefnemers. “In eerste instantie zou het in de kerk plaatsvinden. Iedereen gezellig aan lange tafels bij elkaar.” Ook ideeën voor een afhaalbuffet of een drive-in passeerden de revue, maar door de verscherpte coronamaatregelen bleek dit volgens Gies onmogelijk: “Dat bracht teveel mensen bij elkaar en dat is corona-technisch niet wenselijk. Daarom brengen we het nu bij de mensen thuis.”



Alle Loilenaren en mensen die zich betrokken voelen bij het dorp kunnen per huishouden kiezen uit één stampotassortiment, waarbij ze keuze hebben uit hutspot, boerenkool of zuurkool. “Om het overzichtelijk te houden, kun je per adres uit één soort stamppot kiezen. Via het aanmeldformulier, dat geïnteresseerden kunnen inleveren tot 21 november, kun je wel aangeven hoeveel porties je wil”, zegt Gies. “Natuurlijk wel met rookworst."



Leefbaarheid in Loil

De stamppotactie is één van de vele initiatieven die tijdens de coronacrisis ontstonden in Loil. Zo lanceerde de Kontaktraad eerder een online luisterboek met anekdotes uit het dorp en werden ouderen onder de pannen gehouden met ‘doe-mappen’. Dit tot vreugde van Gies: “We willen de leefbaarheid van het dorp in coronatijd op pijl houden en waar mogelijk zelfs versterken."