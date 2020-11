Geen Dickens-festival maar koekjes bakken: 'Gelukkig hebben we de dvd's nog'

Het evenement dat drie dagen lang in december wordt gehouden, is al 5 jaar een groot succes. Er zijn kraampjes, er is toneel, heel veel eten en drinken en dat alles in de sfeer en uit de tijd van Charles Dickens. Het theepaviljoen in het Horsterpark wordt omgebouwd tot herberg.

Troost

Maar dit jaar blijft het theepaviljoen gewoon theepaviljoen. De poort van het theehuis zit dicht, binnen brandt licht. Ook al is het gesloten voor bezoekers, in het pand wordt hard gewerkt door Roy, Bram en Gerrie. Ze werken niet - zoals andere jaren - aan de voorbereidingen van het Dickens festijn, maar ze bakken koekjes. "Ja, het gaat niet door, heel jammer", zegt Gerrie Christant, terwijl hij met alle precisie acht koekjes in een mooi plastic zakje doet. "Dit is een beetje troost", zegt hij en pakt al neuriënd verder in.

Directeur van Stichting Horsterpark Chris van de Ven beaamt het: "Ja, we moeten wel iets doen anders raken onze cliënten in een sociaal isolement. Dat willen we absoluut voorkomen. "

De organisatie heeft het besluit om het festival voor dit jaar niet door te laten gaan, zo lang mogelijk uitgesteld. "Er werken niet alleen heel veel mensen met een beperking aan, maar ook 200 vrijwilligers. Het is het belangrijkste en grootste evenement van het jaar, maar met pijn in het hart moeten we uiteindelijk toch zeggen: nee, het kan niet doorgaan. "

Verrassing

Nu worden dus koekjes gebakken en verloot onder de inwoners. "Elke week wordt een andere straat verrast of zoals nu een woonzorgcentrum", vertelt Van de Ven. En troost haalt Gerrie ook uit de dvd's die hij nog heeft van andere jaren. "Die kijk ik vaak 's avonds. Dat is fijn. En wees maar niet bang, want Dickens komt altijd elk jaar weer terug."

