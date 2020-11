Helft aantal pedojachten speelt in Oost-Nederland: 'Ga niet op stoel van rechter zitten'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De fatale mishandeling van Jan in het Spijkerkwartier past in een trend die de politie waarneemt, zegt politiechef Oscar Dros van Oost-Nederland. "We zien de afgelopen periode een enorme toename van het aantal incidenten rond zogenaamde pedojagers. Sinds juli tellen we 250 incidenten over heel Nederland."

Kwalijke incidenten

"En daar zitten echt heel kwalijke incidenten tussen, zoals het klemrijden van een auto en een vermeende kindermisbruiker mishandelen of hem na veroordeling alsnog aan de digitale schandpaal nagelen. Daar zijn we echt bezorgd over. En we hebben een heel heldere conclusie getrokken: dat pedojagen moet echt stoppen."

Zie ook: Pedojacht leidde tot dood Jan, 15-jarige verdachte betuigt spijt

De dood van Jan is twee weken na dato nog steeds onderwerp van gesprek in de stad. Een vrouw die in de buurt woont zegt flink geschrokken te zijn van de meest recente uitkomsten: dat Jan dacht met een minderjarige af te spreken en dat de verdachten van de fatale mishandeling nog tieners zijn.

Op de stoel van de rechter

"Dat schokt mij", zegt ze. "Ik vind het afschuwelijk dat dit gebeurt. Het feit dat hij waarschijnlijk gedaan heeft, dat veroordeel ik, dat kán niet. Maar een ander kan niet zeggen: dan ga ik maar even op de stoel van de rechter zitten, dan zal ik jou eens even straffen. Dat... dat is werkelijk voor mij onvoorstelbaar", zegt de Arnhemse.

Met zo veel man op één oudere man, dat vind ik bizar Buurtbewoner Spijkerkwartier

Een buurtgenoot valt haar bij. Als Jan daadwerkelijk de intentie had een afspraakje te maken met een minderjarige jongen, is dat een kwalijke zaak. "Pedofilie is niet goed te praten, als het zo is", benadrukt de man. "Maar ik vind niet dat zulke mensen zo aan het einde van hun leven horen te komen. Sluit ze dan op en laat ze nooit meer los. Of verzin wat anders."

In plaats van zelf het recht in handen te nemen, zijn er andere mogelijkheden denkbaar. "Het is gewoon een ziekte, vind ik. Ik vind het absurd wat er gebeurd is, wat die jongens gedaan hebben. Met zoveel man op één oudere man en dan niet eens beseffen wat je doet, dat vind ik bizar", zegt de omwonende.

Drukke zedenrechercheurs

Politiechef Dros zegt dat binnen de politie honderden zedenrechercheurs hard werken om zaken aan te pakken. "Die zijn heel druk. En we zouden best wat extra handjes en voetjes kunnen gebruiken, maar deze goedbedoelde hulp helpt ons niet. We zien zelden een succesvolle vervolging van een kindermisbruiker en bovendien gaat dat pedojagen vaak vergezeld van strafbare feiten."

Zie ook: Gelderse pedojager na de jacht: ‘Dit breekt je op’

Pedohunter EU is als pedojager actief in Gelderland

Een volwassene ertoe verleiden af te spreken met een minderjarige en die afspraak (zogenaamd) in praktijk brengen is niet toegestaan. "Dat is strafbaar", erkent Dros. "En het leidt ertoe dat we dáár aandacht aan moeten besteden. Dat is zonde van onze capaciteit. Die capaciteit besteden we veel liever aan het bestrijden van kindermisbruik. Dat is echt een ernstig probleem."

Deze goedbedoelde hulp helpt ons niet: we zien zelden een succesvolle vervolging Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland

Wie zijn tijd vult met het jagen op vermeende pedofielen of pedoseksuelen, zal in de praktijk weinig effect hebben van zijn werk. "Dat er strafbare feiten gepleegd worden, maakt de zaak onbruikbaar om voor de rechter te brengen. Het bewijs is dan vaak flinterdun. Dat beoordelen wij niet, maar dat geeft het Openbaar Ministerie aan", legt Dros uit.

Corona-effect en complottheorieën

De toename van het aantal pedojachten is enorm. En de helft van het aantal incidenten speelt zich af in het gebied Oost-Nederland. Naar het hoe en waarom kan Dros slechts gissen. "Mogelijk heeft het te maken met een corona-effect, dat mensen kiezen voor deze vrijetijdsbesteding achter de computer."

"En misschien heeft het iets te maken met complottheorieën", vervolgt Dros. "Er zijn complottheorieën die stellen dat de overheid bijdraagt aan het instandhouden van pedofilie - wat natuurlijk nonsens is. Hoe dan ook, we weten niet precies waarom het zo'n vlucht neemt. Maar we hebben hoe dan ook een heel heldere boodschap: ga niet uitlokken, ga niet aanhouden, stop met pedojagen. Het helpt ons niet."

Zie ook: Pedojacht neemt toe: 'Mensen spelen soms voor eigen rechter'