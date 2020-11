Mogelijk weer publiek in het Goffertstadion

De Goffert is mogelijk het eerste voetbalstadion waar weer gevoetbald gaat worden met supporters in het stadion. Een test waarbij 1500 supporters zullen worden toegelaten zou kunnen starten als het ‘risiconiveau’ 1 is.

Een speciaal team is in opdracht van het kabinet op zoek naar het best uitgeruste stadion voor de test, naast de Johan Cruijff ArenA, thuisbasis van Ajax en het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda is dus ook het Goffertstadion een van de gegadigden, zo meldt de NOS.

Voorwaarden

De proef kan mogelijk midden januari misschien van start gaan. Er zouden dan verschillende groepen fans worden toegelaten. De ene groep met en de andere groep zonder mondkapje bijvoorbeeld. Ook zullen er bij de ene groep wel rijen met stoeltjes worden vrijgehouden als buffer en bij de andere niet. Zingen blijft niet toegestaan, maar enthousiast mogen de supporters wel zijn. Om mee te doen aan de test moet je in het bezit zijn van een negatieve coronatest en na de wedstrijd zullen alle fans op de voet gevolgd worden voor het bron- en contactonderzoek.

Gegevens verzamelen

Deze informatie is voortgekomen uit een gesprek tussen staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de evenementenbranche. Hierbij was ook Pieter Lubberts van ‘Fieldlab Evenementen’ aanwezig. Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector van zakelijk tot publiek en van cultuur tot sport. Het bedrijf werkt samen met het onderzoeksbureau TNO en de TU Delft om zo: “gegevens verzamelen over het besmettingsrisico in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote groepen bezoekers buiten”, aldus de NOS. "Wij kunnen vooraf testen en dusdanige veiligheidsmaatregelen nemen, zodat we weten dat bezoekers van theatervoorstellingen, bioscopen, zakelijk seminar of concert niet besmet zijn en aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen", vertelt Lubberts aan de NOS.

Naast de test met voetbalwedstrijden heeft staatssecretaris Keijzer nu ook ingestemd met proeven bij concerten waar het publiek blijft zitten en bij bioscopen.