Deze dominee drinkt graag een biertje met je

"Juist nu is er behoefte om elkaar te spreken, frustraties en inspiraties te delen" , aldus De Jong, dominee van de Protestantse gemeente Aalten.

Zo'n tien keer per jaar kun je een biertje drinken met de dominee in een café in Aalten. En als corona dat niet toe laat, gaat dat online via Zoom. De ene keer drinkt hij met vijf mensen een glas, de andere keer met vijftien. "Je weet niet van tevoren hoeveel mensen er zijn".

Foto: Folkert de Jong

Iedereen is welkom bij de avonden. Gelovig of niet gelovig. Volgens de dominee spreekt het ook juist de mensen aan die niet een hele stevige band hebben met de kerk.

Verlies van hoop

De Jong ziet dat mensen de moed kwijtraken en hoop verliezen in deze coronatijd. "En op het moment dat je hoop verliest raak je energie en creativiteit kwijt. Als je een dagje tv kijkt, dan ben je gewoon kapot. Op het nieuws zie je klimaatveranderingen, een compleet mesjogge verkiezing in de VS." En doet wat met je, denkt de dominee. "Ik ervaar die vermoeidheid zelf ook maar ik hou me vast aan de hoop dat het uiteindelijk wel goed komt."

En hij hoopt dat mensen wat meer genade voor elkaar mogen hebben. "We zijn zo goed geworden in het kijken naar: die doet dit niet goed, die doet dat niet goed, dat er ook heel veel wantrouwen in ons is gekomen. Veel mensen hebben zoveel wantrouwen gekregen richting de staat, richting elkaar, dat is heel ingewikkeld. Ik heb daar ook geen antwoord op. Als God dat niet heeft, dan heb ik het al helemaal niet."

Tekst gaat verder onder de video

De boodschap van de dominee: "Houd moed, en houd hoop dat het goed komt. Dat is heel belangrijk."

Zondag bij TV Gelderland (17.20 uur, elk uur herhaald) een speciale uitzending van Gelderland helpt. Over verbinding en aandacht voor elkaar in deze tijden van corona. Dominee Folkert de Jong praat over geloof, hoop en bier. Ook in deze uitzending aandacht voor het kerstengelenproject van de stichting Present en het monument van verbinding in Beuningen.





