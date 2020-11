Goudjakhals doodde schapen in Ooijpolder

De goudjakhals werd voor het eerst gespot in Nederland in 2016. Bron: Wageningen Enviromental Research

Voor Nederland is de goudjakhals een relatief nieuwe soort. Pas drie keer eerder is een goudjakhals in Nederland aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe, voor het eerst in 2016. Dit is de eerste keer dat een goudjakhals schapen heeft aangevallen. Provincie Gelderland vergoedt de schade.

De goudjakhals is sinds 29 oktober niet meer gezien in de Ooijpolder en mogelijk doorgetrokken. Onderzoekers van de Zoogdiervereniging doen in dit gebied aanvullend veldonderzoek.

Wolf

De provincie liet DNA-onderzoek doen, omdat gedacht werd dat mogelijk een wolf de schapen had doodgebeten. Er werd daarbij ook al rekening mee gehouden dat het om een goudjakhals zou kunnen gaan. Die was eerder dit najaar dichtbij de grens in Duitsland waargenomen. De schapen bleken dus inderdaad door een goudjakhals te zijn gegrepen.

Omdat de goudjakhals in Nederland een nieuwe soort is, is er nog geen landelijke schaderegeling. De provincie vindt dat de schapenhouders hier niet de dupe van mogen worden en vergoedt de schade, net zoals bij de wolf gebeurt.