Nijmeegse kunstenares maakte enorme sluier van kant met hulp uit hele wereld

Lost Connections staat voor het verlies aan verbintenis tussen de mens en natuur en tussen mensen onderling. De sluier herstelt die verbindingen, is de gedachte van Ellis Schoonhoven. Kant symboliseert daarbij zowel de kwetsbaarheid als de kracht van die verbinding.

Geen goedkope stof

“Ik wilde eigenlijk een fysieke tentoonstelling maar met corona durfde ik die investering niet aan”, vertelt Schoonhoven. Kant is ook geen goedkope stof, maar na een oproep ontving de kunstenaar uit allerlei hoeken en gaten een grote hoeveelheid kant. “Eén vrouw van 80 gaf me haar hele collectie. Dat was echt heel mooi.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De enorme sluier in de Papierfabriek in Nijmegen. Foto: Maayke Kleinbussink

Ook riep ze via sociale media mensen wereldwijd op om kussens te borduren. “Op het kussen moesten de woorden 'lost connections' staan maar dan in hun eigen taal. De eerste reactie kwam uit Mexico en in totaal heb ik er nu 25 gekregen. Dit was allemaal in de coronatijd dus die vrouwen zaten tijdens het maken allemaal in lockdown maar waren toch in verbinding.”

Nieke Hoitink sprak met Ellis Schoonhoven op Radio Gelderland:

Korte film

Samen met choreograaf Shura Glasmacher uit Nijmegen bedacht ze de korte film. Vier dansers, symbool voor de vier draden die samen het kant maken, voeren in de Papierfabriek in Nijmegen een choreografie uit met de sluier. In de muziek is het geluid te horen van kantmachines die de stof maken.

Bekijk de korte film: