Drink een biertje met de dominee

Nog steeds, en juist nu, hebben we behoefte elkaar te spreken, frustraties, inspiraties te delen. En er is wat te delen. Deze week sprak ik nog met een gemeentelid die zich zo overweldigd voelde door al het nieuws dat maar op ons afkomt. Hoe kun je focussen? En waar richt je je op? Hoe zet je

sommige dingen 'uit', letterlijk of in ieder geval mentaal?

Zo'n tien keer per jaar kun je een biertje drinken met de dominee in café Schiller in Aalten. En als corona dat niet toe laat, dan doen we dat online, via Zoom. Gelovig of niet gelovig, iedereen is welkom.

Op 9 december is het volgende 'biertje met de dominee' gepland. Kijk op de Facebookpagina van de Krux voor meer informatie.

Wilt u reageren? Stuur Dominee Folkert de Jong een berichtje door onderstaand formulier in te vullen.