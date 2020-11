Kinderboerderij Ede bestolen van aanhanger: 'Wie doet zoiets?'

Bij publieksboerderij De Proosdij in Ede is in de nacht van donderdag op vrijdag een aanhanger gestolen. Onbekenden knipten het hek door, forceerden een deur en gingen daarna op zoek naar spullen van waarde. Behalve de aanhanger werd ook tuingereedschap weggenomen, waaronder een bladblazer.

Cliënten die werken op de dagbesteding van de kinderboerderij gebruiken de aanhanger tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het Proosdijpark in Ede. Hun werk is daardoor vrijdag stil komen te liggen.

En dat is niet het enige. De dieven deden namelijk ook een poging een grasmaaiertractor mee te nemen. Toen dat niet lukte is de machine dusdanig beschadigd, dat hij gerepareerd moet worden. "Hopelijk lukt dat dit weekend", zegt beheerder Leon Borgers. "Dan kunnen we maandag de draad weer oppakken. Dit is niet leuk voor de groep, maar we moeten gewoon weer door. We zijn nu wel waakzamer dan we waren."

Geen aandacht geven

Borgers heeft geen goed woord over voor de inbrekers. "Wie zoiets doet, heeft niet zo veel op met het leed van anderen. Eigenlijk moet je deze mensen helemaal geen aandacht geven. Maar ja, laten we hopen dat iemand de aanhanger ziet en dat de daders daardoor gepakt kunnen worden."

De aanhanger kwam er dankzij een donatie van de Edese hengelsportvereniging Voor Ons Plezier en een bijdrage van de gemeente Ede. Op de aanhanger prijkt een logo van de publieksboerderij. Wie de aanhanger ziet, wordt gevraagd contact te leggen met de politie.

