Hamdaoui verwacht 'vervelende wedstrijd' voor De Graafschap in Dordrecht

Mo Hamdaoui over het duel van zaterdag in Dordrecht: "Snel afmaken daar"

Op 20 februari van dit jaar won De Graafschap de uitwedstrijd in Dordrecht met 2-1. Bij rust was die stand al bereikt. In de tweede helft kreeg Hamdaoui een terechte rode kaart toen hij op het middenveld onbesuisd een tegenstander vloerde. "Ik ga maar geen sliding meer maken daar", zegt Hamdaoui er nu over. "Die wedstrijd was voor mij heel ongelukkig en daar heb ik van geleerd. Laten we het daar op houden."

Deksel op de neus

De Graafschap staat tweede, FC Dordrecht onderaan met slechts vijf schamele punten. "Maar als je dit soort wedstrijden te makkelijk benaderd, krijg je de deksel op de neus", weet trainer Mike Snoei. Na de magere 1-0 winst op NAC van woensdag wil De Graafschap de stijgende lijn doortrekken. "Ik ben altijd benieuwd hoe spelers dit soort overwinningen ten gelde maken. Dan kan alleen door zaterdag drie punten te behalen."

Ontslagen trainer

FC Dordrecht ontsloeg deze week Harry van den Ham vanwege de slechte resultaten. Mark de Vries is één van de trainers die het tijdelijk overneemt aan de Krommedijk. De Vries werkte vorig seizoen nog bij De Graafschap als spitsentrainer. Dordrecht heeft de laagste begroting in de eerste divisie en speelt al jaren geen rol van betekenis in het profvoetbal.

"Snel afmaken"

Toch denkt Hamdaoui, de matchwinner van het duel met NAC, dat het voor De Graafschap een lastige middag wordt op het kunstgras. "Ik verwacht vooral een vervelende wedstrijd", nuanceert de vleugelspits. "We zullen het daar zeker niet makkelijk krijgen ook al staan ze onderin. Het is zaak om het daar zo snel mogelijk af te maken en de puntjes mee terug te nemen naar Doetinchem."

Controle

De Graafschap beschikt al weken over een fitte selectie. Alleen Danny Verbeek zit in de lappenmand met een hamstringblessure. Sven Blummel, sinds kort weer aangesloten, kreeg tegen NAC ook weer wat speeltijd waardoor de concurrentie er niet minder op is geworden. Hamdaoui: "Aan de bal was het de eerste helft goed. We hebben lekker gevoetbald. Er moet meer lijn in ons spel komen en we willen vanaf de eerste minuut de controle. Dan kun je wedstrijden ook eerder beslissen dan diep in de tweede helft. Tegen NAC zag het er qua druk zetten en positief goed uit."