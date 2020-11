Begroting Tiel aangenomen, gemeenteraad verdeeld

De begroting van Tiel is aangenomen door een meerderheid in de gemeenteraad, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Door de bezuinigingen die moeten plaatsvinden om de begroting sluitend te houden, viel er weinig te kiezen. In de huidige begroting is er wel ruimte om te blijven investeren in de stad.

De oppositiepartijen hadden een alternatieve begroting ingediend om bepaalde bezuinigingen weer om te buigen. Zo maakten zij in hun begroting bijvoorbeeld geld vrij door 1 wethouder weg te bezuinigen. Deze alternatieve begroting haalde het echter niet, waarna men een motie van treurnis indiende. Deze werd gesteund door CDA, ProTiel, GroenLinks, ChristenUnie en D66.



Het is voor het eerst in jaren dat in Tiel de begroting niet unaniem wordt aangenomen. Op zich geen ramp, maar het geeft wel de verhoudingen in de gemeenteraad weer. De samenwerking is ver te zoeken op dit moment. Er waren dan ook na afloop vele boze reacties te horen. Politicus van het Jaar Bart van Gurp verliet bijvoorbeeld kwaad de raadsvergadering. "De mond vol hebben over samenwerken en in gezamenlijkheid de problemen aanpakken en dan dit? Ik ga ervan over mijn nek!" Wethouder Financiën Marcel Melissen licht binnenkort in het programma Het Koetshuis de begroting toe.