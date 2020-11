Twee jonge helden uit Wezep ontvangen Heldenaward

Rembrant Seuters uit Wezep heeft Blijmakers Tekeningen opgericht voor iedereen die ziek of alleen is, zorgt voor anderen of ongerust is in deze tijd van de coronacrisis. In eerste instantie plaatste hij de tekeningen op de Facebookpagina van Blijmakers Tekeningen, zodat mensen hier blij van zouden worden. Later had hij zo’n stapel tekeningen dat hij besloot om deze uit te gaan delen. In de maanden maart, april en mei heeft hij heel wat tekeningen (ongeveer 400 stuks) weggebracht naar verzorgingstehuizen, ambulanceposten, de Zonnebloemvereniging en ziekenhuizen.

Kjersti van der Grift uit Wezep heeft tijdens Pasen toen haar school nog gesloten was, verschillende houten kunstwerkjes gemaakt en deze samen met paaseitjes rondgebracht bij buurtgenoten. Om deze moeilijke eenzame tijd wat leuker te maken. Ook helpt ze met het organiseren van een online bingo van de Vredeskerk. Ze brengt de prijzen rond op haar fiets. Omdat er veel positieve reacties waren, staat het op de planning om deze bingo nog een keer te organiseren met kerst.

De Heldenaward werd uitgereikt in het kader van de Week van Respect. Tanja Haseloop: “Het is mooi, bijzonder en inspirerend om deze initiatieven te zien. Zeer terecht dat deze toppers hiervoor in het zonnetje gezet worden.” “Ik ben blij met jongeren die zich bewust zijn van wat speelt om hen heen en zich het lot van anderen aantrekken,” vult Liesbeth Vos aan.