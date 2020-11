Herten niet afschieten, maar steriliseren in de vrije natuur

Klaver vindt het een ethische manier om populaties kleiner te krijgen. Hoewel het een stuk duurder is dan afschieten. Hij kwam op het idee toen hij in Bonaire moest kijken hoe een ezelpopulatie verkleind kon worden. "Dat plan ging uiteindelijk niet door, maar toen kwam de discussie over de Oostvaardersplassen. Toen heb ik mijn plannen weer uit de kast gehaald."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Behandeling in Wageningen

Bij een hertenkamp in Wageningen hebben ze de methode van Peter in praktijk gebracht. Volgens Lieke Kraak, beheerder van het hertenkamp, gaat het goed met de dieren. "Na twee dagen merkte ik niks meer aan ze, zelfs het kalfje dronk weer en de grote bok heeft geburld."

Eerst testen

Bewijs dat het gegarandeerd werkt is er nog niet. "Het is een relatief nieuwe methode, die we eerst moeten testen. We moeten eerst nog onderzoeken wat het effect is op het gedrag van dieren. En als de politiek het wil, kunnen we het verder uitrollen", aldus Klaver.

De arts denkt dat het nodig is om twee-derde van een populatie te behandelen. "Dan kan een klein gedeelte zich nog wel voortplanten zodat je de populatie in stand houdt.'

Maar of dit ook op de Veluwe gaat gebeuren is nog maar de vraag. "De herten wonen daar in de bossen en daar kunnen ze heel snel ontsnappen. We gaan het eerst testen op open plekken", besluit de dierenarts.