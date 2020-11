Barneveldse raad stuurt brief naar Scherpenzeel: 'Het spijt ons'

De gemeenteraad van Barneveld stuurt een brief naar Scherpenzeel om te zeggen dat de raad niet vooringenomen is over een mogelijke fusie. De politici roepen de gemeente op weer deel te nemen aan het 'open overleg' met de provincie.

"In deze brief pogen wij het beeld bij te stellen dat wij ons oordeel al hebben geveld. We staan er als gemeente open in en respecteren de keuzes die het college in Scherpenzeel maakt", zegt van Frank van der Lubbe van Pro'98, een van de initiatiefnemers van de brief.

'Failliete bruid'

Eerder spraken Barneveldse politici in openbare overleggen en in de media harde woorden over Scherpenzeel. De ChristenUnie wilde niet trouwen met een 'failliete bruid'.

Dat viel bij de het college van Scherpenzeel totaal verkeerd, waarop zij 5 november een brief stuurden. Daar reageert de Barneveldse raad nu op.

Spijt?

In de brief van de Barneveldse raad aan Scherpenzeel (pdf.) staat: "Het spijt ons dat u dit hebt opgevat als het beeld dat wij op dit moment van de gemeente Scherpenzeel hebben."

Volgens de briefschrijvers passen de harde woorden bij een 'doemscenario' waar de gemeente Barneveld over na moet denken. "Wij willen graag alle mogelijke scenario’s voor onze gemeente meenemen. Daar horen ook de doemscenario’s bij, zoals een benarde financiële positie van de gemeente waar wij wellicht inniger mee gaan samenwerken."

'Hypocriete actie'

Bijna alle Barneveldse politieke partijen stemden in met het versturen van de brief. Alleen Lokaal Belang wil er niet haar naam onder zetten. De partij vindt een 'hypocriete actie', zegt fractievoorzitter Mijntje Pluimers. Met de brief willen de schrijvers duidelijk maken dat er bij Barneveld geen vooroordelen zijn over Scherpenzeel.

Volgens haar 'zit dat toch een beetje anders'. Ze verwijst naar de uitspraken die andere raadsleden eerder deden. "En dan deze motie? Ik vind het buitengewoon raar."

Achter de schermen

De Barneveldse raad geeft in de brief ook aan niet apart met Scherpenzeel te willen overleggen buiten het zogenoemde 'open overleg' om. Dat dat in de brief zo expliciet genoemd wordt, komt omdat Lokaal Belang achter de schermen om juist heeft geprobeerd wél een gesprek met Scherpenzeel te bewerkstelligen. Maar dat had eigenlijk niet naar buiten gemogen, want de agendacommissie, waarin dit besproken zou zijn, is besloten.

In de brief doen de politici wel een oproep aan Scherpenzeel om weer deel te nemen aan het 'open overleg'. Scherpenzeel is daar uitgestapt omdat de gemeente onvoldoende vertrouwen heeft in de provincie.

