Politieke verhoudingen staan op scherp: 'Wat doen wij hier nog?'

De oppositiepartijen in Ede voelen zich niet serieus genomen door hun raadscollega's van de de coalitiepartijen. Die leken met elkaar afgesproken te hebben alle voorstellen van de coalitie te boycotten.

De programmabegroting werd donderdagavond besproken. Dat is één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, waar de plannen voor de toekomst vastgelegd worden. "In Ede zijn we gewend om dit samen te doen. constructief", zegt Nico van der Poel (SGP), fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij. "Maar daar merk ik nu niks meer van."

"Wat doen wij hier nog?"

De ChristenUnie deed er niet geheimzinnig over. Fractievoorzitter Cora Otter gaf meteen al aan geen wijzigingsvoorstellen in te zullen dienen er ook geen van andere partijen te zullen steunen. De partij wilde vanwege de crisistijd genoegen nemen met de plannen die er lagen, waar ze al "ontzettend dankbaar" voor was.

"En toen had ik echt zo iets van wat doen wij hier nog?", zegt Ellen Wijnsouw (fractie Wijnsouw). Andere coalitiepartijen bleken dezelfde insteek te hebben.

Protest-signaal

Toch dienden de oppositiepartijen eerst nog verschillende plannen in, elf moties en vijf amendementen. Zo werd er voorgesteld om zwaaistenen voor ouderen te introduceren in de gemeente en een plan uit te werken voor een tunnel ter hoogte van de Kerkweg voor bewoners van Ede-Zuid. Maar toen eenmaal echt duidelijk werd dat ieder plan zou sneuvelen, kwamen de partijen in protest.

Ze besloten uiteindelijk al hun moties en amendementen in te trekken. Niet omdat de partijen het geen goede plannen meer vonden, maar omdat ze er toch geen meerderheid voor gingen krijgen. "Het heeft geen zin om moties of amendementen in te dienen", zei Raşit Görgülü (DKE). Want de coalitiepartijen hadden immers al besloten geen van alle plannen te steunen.

Burgemeester

Burgemeester René Verhulst probeerde de gemoederen wat te sussen. Hij benadrukte dat het college veel van de wensen van de coalitie wel heeft overgenomen in de vorm van toezeggingen. En wijst erop dat Ede de gelukkigste gemeente is van Nederland. "Koester dat wat we met elkaar hebben", zegt hij.

Hij vindt het "jammer" dat de raad het zo oneens is over de begroting. "Op dit moment hoor ik de voorzitter van het college en niet van de raad", besluit Harry van Huijstee (PvdA).

Bij de Rhedense gemeente-oppositie ontstond eerder donderdag een soortgelijke politieke frustratie.

