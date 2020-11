Digitaal stemmen gaat mis, maar uitslag geldt wel

Shane Lasscher (Burger Initiatief) had juist gepleit vóór aansluiting bij initiatieven die boomaanplanting in de gemeente stimuleren. Toch stemde hij per abuis tegen dat idee toen het in stemming werd gebracht. Het was de eerste keer dat er digitaal werd gestemd. Hij had de beslissende stem.

'Dat is vreemd'

"Dan is deze motie verworpen met 15 stemmen voor en 16 tegen", klonk het uit de mond van burgemeester Asje van Dijk. Hij telde één stem voor en één stem tegen bij burgerinitiatief. "Dat is vreemd, wij zijn voor", zei fractievoorzitter Judith van den Wildenberg. "Ik kan niks anders zeggen dan dat dit de uitslag van de stemming is. We zullen het er mee moeten doen", zei de burgemeester.

Screenshot van de digitale stemming

Eerste digitale stemming

Later Van den Wildenberg ze er nog een keer op terug: "Wij willen toch onze oprechte spijt uitspreken dat deze eerste keer de stem van ons fractielid verkeerd is uitgebracht", zegt fractievoorzitter na afloop.

"Vooral ook omdat dit de beslissende stem is. Maar het is niet anders." De partij legt zich wel bij de stemmingsuitslag neer.

Het gaat vaker mis

Overigens werd er tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering donderdagavond wel vaker per ongeluk verkeerd gestemd. Maar dit was de enige keer dat de stem bepalend was voor de uitkomst.

