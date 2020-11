Hangverbod en lachgasverbod, politiek Nijkerk wil veiliger Paasbos

Het is al langer onrustig bij winkelcentrum Paasbos in Nijkerk. Er is sprake van geluidsoverlast voor omwonenden, drugsgebruik en lachgasgebruik. Het CDA en de VVD in de gemeenteraad vinden dat de gemeente deze overlast moet aanpakken. De rest van de gemeenteraad is daarmee eens.

Zo komt er een lachgasverbod en een hangverbod vanaf 23.00 uur, worden jongeren actief aangesproken en krijgen ze een alternatieve plek geboden. CDA raadslid Matthias Blankensteijn: "Dit is een langlopend probleem, daarom willen we nu dat de gemeente snel wat gaat doen." Het idee van de raadsleden is om dezelfde aanpak te gebruiken die succesvol was in de buurt van sporthal Strijland.

Tijd van praten is 'bijna voorbij'

Burgemeester Gerard Renkema zegt dat het aantal meldingen van overlast met jongeren 'substantieel' is toegenomen. Hij geeft aan dat boa's door corona niet altijd kunnen ingrijpen. "Maar boa's spreken geregeld jongeren aan. Het beleid is om te waarschuwen, maar de tijd van praten is bijna voorbij."

Renkema stelt dat Nijkerk momenteel twee hotspots heeft: de jongerenontmoetingsplek in Hoevelaken en Paasbos. In Hoevelaken overweegt de gemeente nu of er geluidsonderzoek moet plaatsvinden. Renkema: "Paasbos is al langere tijd onderwerp van gesprek, ook voor corona. De afgelopen periode is al heel wat in gang gezet. We spreken veel met omwonenden. We hebben inmiddels een plan van aanpak gemaakt over groenvoorziening, overlast en rotzooi om het pand van sommige ondernemers."