'Kinderen laveloos op straat', Winterswijk wil verbod op 'Poes'

Bengevoord reageerde donderdagavond tijdens de commissievergadering instemmend op de al aangekondigde motie. "Ik deel uw zorg over 3MMC, zeker zolang het een beetje langs de landelijke wetgeving sijpelt", zei de burgemeester tegen CDA-raadslid Wilma Elsinghorst.

'Kinderen laveloos op straat'

Jeugdagent Maikel Boomkamp sloeg woensdag alarm over het gebruik van de nieuwe drug in de Achterhoek en op de Veluwe. "We maken ons namelijk grote zorgen. Het is nu hier een hype. We vinden kinderen van 15 jaar laveloos op straat."

Zorgen bij burgemeester

Elsinghorst sprak het CDA donderdagavond haar zorg uit over de drug en riep andere partijen op zich achter haar motie te scharen. De burgemeester heeft ze al op haar hand. "Ik zal me er graag voor inzetten", reageerde burgemeester Bengevoord.

"Het is een probleem, de wetgeving moet veranderen. De effecten van de middelen moeten verboden worden'', zegt de burgervader.

Opiumwet simpel te omzeilen

Het probleem is dat 3MMC legaal te gebruiken is, in tegenstelling tot 4MMC. De laatste drug is al eerder verboden, waarop er een component van een psychoactieve stof is uitgehaald, met 3MMC als resultaat. Daardoor kunnen dealers de Opiumwet omzeilen en op legale wijze doorgaan met de levering van 3MMC.

"Het is een designer drug die het midden houdt tussen cocaïne, xtc en speed", beschrijft agent Boomkamp. "Hier in de oostelijke Achterhoek wordt het voornamelijk Poes genoemd. Strafrechtelijk kunnen we niet veel doen, want 3MMC staat niet in de Opiumwet."