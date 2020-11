Commercieel zonnepark in Bennekom lijkt heel ver weg

Een commercieel zonneveld aan de Lange Rijnsteeg in Bennekom lijkt heel ver weg. De gemeenteraad is totaal niet enthousiast over het plan voor 11 hectare land met zonnecollectoren in het gebied. En zonder steun van de raad, moet het plan van tafel, besloot de politiek donderdagavond.

Zonnepark-plannen op nee-tenzij locaties in het Binnenveld hebben - ook in de toekomst - een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. Zonder deze verklaring kan een zonneveld er niet komen. Een motie van de lokale VVD met deze strekking werd door een meerderheid aangenomen.

Controle

De genoemde verklaring is nu nog nodig voor alle zonneparkplannen. Maar het college wilde dat veranderen zodat het proces sneller kon verlopen en zonneparken eerder gerealiseerd konden worden. De gemeenteraad ging daar donderdag gedeeltelijk mee akkoord, maar ziet bij het parkenplan op de locatie Lange Rijnsteeg in Bennekom nog te veel haken en ogen en wil er daarom controle op houden.

Deze plannen gaan gewoon door

Op de andere twee andere zonnepark-initiatieven hebben politici niet zoveel bezwaar. Het gaat dan om parken aan de Wolfsdijk in Ede (3,3 hectare) en de Blaakweg in Harskamp (7,7 hectare). Die plannen hoeven niet nog een keer langs de gemeenteraad voor goedkeuring. Het college gaat beoordelen of de parken voldoen aan alle eisen én of er genoeg inspraak is geweest van omwonenden.

De raad kan alleen nog een zienswijze indienen die het college mee kan nemen in de overwegingen. Wethouder Jan Pieter van der Schans benadrukt overigens dat projecten die in de toekomst zullen volgen wél nog aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden voordat de schop in de grond kan.

Zelf doen

Ondertussen heeft een groep 'boeren, burgers en buitenlui' zich verzameld. Ze zijn tegen een commercieel zonnepark en willen zelf plannen voor groene energieopwekking in het Binnenveld uitwerken. De Edese gemeenteraad is daar erg enthousiast over en wil de Binnenveldse Energie Strategie (BES) een kans geven.

Zie ook: