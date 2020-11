Gigantische muurschildering naast het spoor in Ede

Grote witte letters vormen samen het woord 'Ede'. Daaromheen staan allemaal symbolen afgebeeld. Die staan voor het leven in hier: een wolf voor de natuur, een appel voor de grote rol die voedselinnovatie er speelt en een lieveheersbeestje voor de vele geloofsstromingen die Ede kent.

Streetart

"Het is prachtig geworden, de kleuren spatten er vanaf", zegt ontwerpen Menno Anker trotst. Hij ontwierp eerder al zogenoemde streetart in Utrecht en Portland. Steeds wil hij dan een soort visitekaartje afgeven. "In Utrecht was het een ode aan de Rietveld, natuurlijk echt een Utrechtse icoon. En in Portland ging het om hoe de omgeving met de rivier daar omgaat."

Inspireren

De grote muurschildering is een initiatief van Astrant Ede. De jongerenorganisatie heeft de afgelopen jaren al meerdere gebouwen en muren in de stad gepimpt, vertelt aanjager Xander van Soelen.

Zo zag de muur er eerst uit. Foto: Menno Anker.

Zo werden in 2018 vijf silo's van vruchtensapfabrikant Riedel al omgedoopt tot kunstwerken. "We willen mensen met een andere blik naar hun omgeving laten kijken", vertelt hij. "We hopen dat het mensen inspireert om zelf ook hun wijk op te knappen en dat er meer jongeren opstaan die weten dat ze dit ook kunnen gaan doen later."

Spoor Ede-Utrecht

De mega-muurschildering staat op het pand van Van de Scheur Kantoormeubelen aan de Kerkweg in Ede en is vanaf het spoor lijn Ede-Utrecht niet te missen.

