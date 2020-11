N18 op papier door recreatiegebied Groenlo: 'Ik kan ook wel een lijntje trekken'

Bomers zegt op de hoogte te zijn van een vertrouwelijk rapport over verbreding van de huidige N18 van Varsseveld naar Groenlo. Daarin worden voor de nieuwe weg niet alleen zijn vakantiehuizen opgeofferd, maar ook woningen aan de Winterswijkseweg in Groenlo.

'Nog geen enkele status'

De vraag is hoe serieus het rapport van de Achterhoek Board moet worden genomen. Lezers kregen het verzoek het rapport vertrouwelijk te behandelen 'om ruis, onrust en speculatie te voorkomen.' Ted Kok, de wethouder van Aalten die de N18 als lid van de overkoepelende Achterhoek Board in portefeuille heeft, stelt nadrukkelijk dat het gaat om een 'onderzoeksfase'. "Meer is het nog niet", zegt Kok. "Het zijn suggesties en daarom is het niet handig het rapport vrij te geven, want je hebt ook met grondeigenaren te maken."

De tekst gaat verder onder de foto

Edwin Bomers: "Ik kan ook wel een lijntje trekken." Foto: Omroep Gelderland

'Geen zorgen maken'

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat wijst op het lange traject dat aan de huidige N18 vooraf ging. "De eerste stap is een nieuw plan op de agenda krijgen bij de MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, en daarna kijkt de minister er naar. Hij beoordeelt of er knelpunten zijn. Het besluit ligt bij de minister, niet bij Rijkswaterstaat."

De woordvoerder was betrokken bij de aanleg van de huidige N18 en is op de hoogte van de ligging van het recreatiepark. "Marveld en de mensen in de buurt hoeven zich geen zorgen te maken. Er zijn voor de huidige N18 veel tekeningen gemaakt, die allemaal onderzocht zijn. Maar dan is er nog lang geen sprake van een plan dat bij de MIRT op de agenda komt."

Marveld-eigenaar Bomers is niet van plan een deel van recreatiepark van de hand te doen: "Als ze willen kopen mag dat, maar dan wél het hele bedrijf."