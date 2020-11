Pedojacht leidde tot dood Jan, 15-jarige verdachte betuigt spijt

De dood van de 73-jarige Jan Kruitwagen in het Spijkerkwartier in Arnhem, ruim twee weken geleden, is het gevolg van een uit de hand gelopen pedojacht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag op basis van onderzoek.

Jan dacht op die bewuste avond van 27 oktober af te spreken met een minderjarige. In plaats daarvan werd hij geconfronteerd met een groep van vijf jongeren. Die hadden hem onder het mom van een seksafspraak met een minderjarige gelokt, stelt het OM na onderzoek.

De jongeren sloegen hun slachtoffer vervolgens in elkaar. Jan werd dusdanig zwaar mishandeld, dat hij onwel raakte en ter plaatse gereanimeerd moest worden. De man overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan de gevolgen van de mishandeling.

Advocaat mr. Jamil Roethof, die een 15-jarige verdachte in de zaak bijstaat, zegt dat zijn cliënt het betreurt dat de zaak uit de hand gelopen is. De advocaat wil zelf niet van een pedojacht spreken. "Alhoewel niet ontkend wordt dat de ontmoeting met de 73-jarige niet ‘toevallig’ plaatsvond, is de term ‘pedojagen’ in deze niet op zijn plaats", stelt advocaat Roethof.

De raadsman stelt verder dat het feit dat een groepje tieners een volwassen man ermee wil confronteren dat hij met een minderjarige wenst af te spreken, niet betekent dat zij een vooropgezet plan hadden om geweld te plegen. "Daarvan was, in ieder geval bij mijn cliënt, geen sprake."

Eerste keer

De jongen heeft niet eerder een dergelijke ontmoeting gehad, benadrukt Roethof. "Hij is nooit eerder bij dit soort incidenten betrokken geweest. Het was voor hem de eerste keer. Het heeft er voor mij alle schijn van dat het slachtoffer uiteindelijk is komen te overlijden door een ongelukkige val en niet door de klappen die hij gekregen zou hebben. Cliënt vindt het vreselijk dat het slachtoffer is komen te overlijden."

Kritiek op Marcouch

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemde de fatale mishandeling in de Spijkerstraat in een eerste reactie 'afgrijselijk en monsterlijk'. Roethof heeft daar moeite mee. "Die gebruikte termen dekken in deze zaak, hoe verdrietig en zinloos het overlijden ook was, niet de lading."

Nog vier verdachten vast

In totaal zijn er acht aanhoudingen verricht in de zaak. Zeven personen zijn nog verdachte en van hen zaten er woensdag nog vier vast: twee minderjarigen uit Arnhem en twee personen uit Rozendaal: een minderjarige en een meerderjarige. Het Openbaar Ministerie wilde dat de vier langer vast blijven zitten: of dat deze donderdag ook zo bepaald is, is nog niet bekend.

Pedojachten

Als het daadwerkelijk gaat om een uit de hand gelopen pedojacht, dan past dat in een trend die gaande is op sociale media. Eenlingen of groepen maken onder valse voorwendselen een afspraak met iemand die op zoek is naar (seksueel) contact met een minderjarige. Eenmaal ter plaatse confronteren ze de persoon in kwestie met zijn gedrag en overhandigen ze diegene aan de politie, soms al filmend. Soms lopen dergelijke 'dates' uit op beroving of mishandeling.

