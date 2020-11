Ook ChristenUnie tegen homogenezing

De gemoederen liepen woensdagavond hoog op toen ChristenUnie-leider Daniël Becker uitlegde waarom zijn partij tegen het voorstel stemt om homogenezing te stoppen, mocht blijken dat dit in Arnhemse kerken of moskeeën voorkomt. Toch is ook hij tegen homogenezing, bevestigt Becker.

"Een fractie vindt dat twee van mijn fractiegenoten ziek zijn en moeten worden genezen. Ik moet hier van huilen", twitterde D66-raadslid Susan van Ommen na de verhitte discussie waarin Becker niet in wilde gaan op vragen van haar partijgenoot Mattijs Loor. Loor concludeerde daarop dat Becker weigert afstand te nemen van de suggestie dat homoseksualiteit te genezen zou zijn.

Dat is niet wat Becker gezegd of bedoeld heeft, stelt hij. "Maar het verdraaien van iemand zijn woorden is mens eigen. Zeker in de politiek."

'Op drempel van kerkdeuren'

Hij steunt het voorstel niet 'vanuit respect voor de vrijheid van godsdienst'. "Dat is ons veel waard." Maar mocht blijken dat homogenezing in Arnhem voorkomt, kan het college daar wat Becker betreft het gesprek over aangaan. "Je mening geven kan altijd, maar de staat moet op de drempel van de kerkdeuren blijven staan."

Ook DENK Verenigd Arnhem stemde tegen, maar dat was omdat zij over religieuze instellingen wilden spreken in plaats van alleen kerken en moskeeën. Ook zij wijzen homogenezing af. Talip Aydemir heeft geen signalen dat deze praktijken binnen Arnhemse geloofsgemeenschappen voorkomen. Mocht dat wel zo zijn, dan moet dat worden bestreden, stelt hij. "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, echt iedereen."

Alle overige fracties stemden voor, waardoor het voorstel alsnog op een ruime meerderheid kon rekenen.