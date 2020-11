Arnhem krijgt een opvallender monument voor evacuatie in 1944

De Duitse bezetters lieten op 23 september 1944 alle inwoners van Arnhem evacueren om een aanval van de geallieerden af te kunnen slaan. Honderdduizend mensen moesten halsoverkop vertrekken en kwamen er een half jaar later bij terugkomst achter dat hun huis verwoest was of helemaal leeggeroofd. Om dat moment te herdenken, wordt in Arnhem een monument geplaatst.

De stad heeft al een herdenkingsplaquette voor deze gebeurtenis, maar die hangt op een onopvallende en slecht te bereiken plek. Vrijwel de hele Arnhemse raad is voor een groter monument op een beter passende plek.

Historicus Maarten van Rossem had eerder weinig goeds te vertellen over het bestaande gedenkteken. De tekst gaat onder de video verder

Veel Arnhemmers evacueerden in de richting van de Veluwe. Daarom is in 1955 langs de weg naar Apeldoorn, op de hoek van de Jansbuitensingel en de Apeldoornseweg, een plaquette opgehangen. Dat is een drukke verkeersader in Arnhem, waardoor het gevaarlijk is om op die plek te herdenken.

Tegelijkertijd wordt het elk jaar drukker bij de herdenking van de evacuatie. Het is de bedoeling dat het nieuwe monument in een groengebied in het centrum van Arnhem komt te staan.