Berghse mondkapjes voor minima Montferland

“Ik ben momenteel op de helft”, aldus Beverloo over de status van het mondkapjesproject. “Samen met mijn vrouw en dochter is het nog even zwoegen om alles tijdig af te krijgen.” Het idee voor mondkapjes voor minima kwam tot stand na een aangenomen motie van de PvdA tijdens een raadsvergadering in oktober, waarna de gemeente overging tot actie. Dit tot tevredenheid van wethouder Martin Som: “Zeker nu de verplichting van mondkapjes in de lucht hangt, is het nodig dat iedereen er een heeft.” Ook Beverloo staat volledig achter het idee om minima tegemoet te komen. “Ik ben trots om op deze manier wat voor hen te betekenen."



De mondkapjes kunnen eenmalig worden aangevraagd door minima via de zogenaamde meedoenregeling, waarbij mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan activiteiten in de samenleving. “Dit gaat niet van de punten af, maar is voor ons wel een mogelijkheid om te monitoren wie gebruik maken van de mogelijkheid”, licht Som toe over de werkwijze. Volgens de wethouder hoeven de gebruikers niet bang te zijn dat ze herkend worden, omdat het gaat om dezelfde mondkapjes als aan particulieren worden verkocht.



Voor alle minima

Meedoen in Montferland heeft 1140 deelnemers, waarvan zevenhonderd tot maximaal negenhonderd in aanmerking komen voor een mondkapje. Mensen die behoren tot de doelgroep, maar geen gebruikmaken van de meedoenregeling kunnen een schriftelijke of digitale aanvraag doen. Op deze manier maken zij alsnog kans op een gratis mondkapje. De actie loopt nog tot 16 maart en kost de gemeente in totaal bijna zesduizend euro.