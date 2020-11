Oosterlicht schijnt dit jaar voor zorgcentra

“We hebben gekozen om zorgcentra een centrale plek te geven bij deze editie, aangezien dit natuurlijk een bijzonder zwaar jaar was voor hen”, aldus initiatiefnemer Hans van den Hurk. De lampen worden in de avonduren ontstoken en zijn in een groot deel van de Achterhoek te zien. De lichtstralen zorgen voor verbinding tussen de plaatsen en komen samen op het centrale verbindingspunt. “Vooral in deze moeilijke tijd is verbinding heel belangrijk’’, vindt Van den Hurk. ‘’Het is mooi dat we op deze manier een signaal aan de zorgmedewerkers kunnen geven.’’



In de vorige editie waren er elf stralen, nu zijn dat er twaalf. “Elk jaar proberen we er links en rechts wat bij te krijgen. We zijn tevreden dat we nu al op deze aantallen zitten”, zegt de Van den Hurk. Vanaf 19 december zullen de lampen de Achterhoek gaan verlichten.