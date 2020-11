Twee keer een Zevenheuvelenloop in 2021

Waar de organisatie van de Vierdaagse twijfelt over de doorgang van het wandelevenement in 2021, zet de organisatie van de Zevenheuvelenloop volgend jaar juist in op twee edities van de hardloopwedstrijd. Een in het voorjaar én in november, de gebruikelijke editie. De Stevensloop die altijd in maart plaatsvindt komt te vervallen.

"We willen dolgraag de door corona afgelaste 37e editie inhalen", zegt loopdirecteur Alexander Vandevelde, "en de 38e in het gebruikelijke derde weekend in november houden."

Die zou deze zondag worden gehouden, en de Zevenheuvelennacht de avond ervoor. Het coronavirus besliste anders.

Stevensloop kind van de rekening

Het voornemen betekent een streep door de Stevensloop; in het derde weekend van maart stond de zesde editie gepland. Vandevelde: "We voorzien dat het niet mogelijk is om een veilige en verantwoorde editie van de stadsloop midden in het centrum van Nijmegen te houden. Het handhaven van anderhalve meter afstand is niet te doen."

Verder kan het start- en finishgebied op de Grote Markt niet voor publiek afgesloten worden. Bij de Zevenheuvelenloop kan dat volgens Vandevelde wel.

Een peiling onder ingeschreven lopers voor de afgelaste loop van zondag wees uit dat ruim twee derde mee wil doen aan een voorjaarsloop tussen Nijmegen en Groesbeek.

Nog geen datum

Maar de exacte datum blijft nog onduidelijk. "We zijn onder andere afhankelijk van de vergunningverlening door de gemeente Nijmegen en Berg en Dal en wat sponsoren, vrijwilligers en leveranciers willen en kunnen", legt Vandevelde uit.

Hij is strijdvaardig: "Als de kans zich voordoet om de 37e Zevenheuvelenloop te organiseren in het voorjaar, dan pakken we die. We kunnen binnen acht weken een loop op poten zetten."

